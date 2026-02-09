Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Bundespolizisten schnappen flüchtigen Bücherdieb - Hilfsbereiter Passant steuert Fahrrad zur Verfolgung bei - Untersuchungshaft angeordnet

Hannover (ots)

Am vergangenen Samstag ist es Einsatzkräften des Bundespolizeireviers Göttingen gelungen, einen Tatverdächtigen nach mehreren Ladendiebstählen im Februar zu stellen und festzunehmen. Der 32-jährige Deutsche flüchtete vor den alarmierten Bundespolizisten, sodass die Beamten kurzzeitig das Fahrrad eines Unbeteiligten für die Verfolgung in Anspruch nahmen.

Bereits am 02. und 03. Februar kam es in einem Buchwarengeschäft im Bahnhof Göttingen zu Diebstählen von mehreren Büchern mit einer Schadenshöhe von insgesamt mehr als 300 Euro. Am 02. Februar konnte der Tatverdächtige noch durch Mitarbeiter dabei beobachtet und angesprochen werden. Er ließ die Gegenstände zurück und flüchtete vom Tatort. Am 03. Februar gelang es dem 32-Jährigen jedoch, diverse Bücher zu entwenden. Berechtigte des Buchwarengeschäfts erstatten Strafanzeige bei der Bundespolizei.

Am 07. Februar kam es erneut zu einer Diebstahlshandlung durch den Tatverdächtigen. Mitarbeiterinnen der Filiale erkannten den Mann nach seinen Taten wieder und alarmierten umgehend die Bundespolizei in Göttingen. Der 32-Jährige hatte die Filiale zu dieser Zeit bereits fluchtartig verlassen, sodass sich die Einsatzkräfte in eine Fahndung im Bahnhofsbereich begaben. Dank Hinweisen zur Fluchtrichtung durch eine Mitarbeiterin der Filiale wurde der Mann im Bereich des Fahrradparkhauses auf dem Bahnhofsplatz erkannt und zum Stehenbleiben aufgefordert. Entgegen der Weisungen flüchtete er vor den Bundespolizisten. Mithilfe des Fahrrades eines helfenden Unbeteiligten nahmen die Beamten die Verfolgung auf und stellten den Mann hinter einer Bahnunterführung in der Groner Landstraße. Der 32-Jährige hatte sich in einem Gebüsch versteckt. Die Fortsetzung der Flucht konnten die Bundespolizisten unterbinden und den Mann festnehmen.

Gemeinsam mit den zur Unterstützung alarmierten Einsatzkräften der Landespolizei verbrachten ihn die Beamten für die Durchführung weiterer Maßnahmen zum Bundespolizeirevier in Göttingen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 32-Jährige keinen festen Wohnsitz besitzt und bereits unterschiedliche Staatsanwaltschaften wegen anderer Ermittlungsverfahren mit Aufenthaltsermittlungen nach ihm fahnden.

Die Beamten leiteten im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme mehrere Ermittlungsverfahren wegen Diebstählen und des Verdachts der Hehlerei ein, da der Mann durch Hinweise in Verdacht steht die gestohlenen Bücher zu veräußern. Zuständigkeitshalber wurde die Staatsanwaltschaft Göttingen über den Vorfall informiert, welche die vorläufige Festnahme zur Prüfung einer Untersuchungshaft anordnete.

Noch am Wochenende erließ das Amtsgericht Göttingen im Rahmen einer richterlichen Vorführung einen Untersuchungshaftbeschluss. Der 32-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell