Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Zeugenaufruf; Nach Auseinandersetzung zwischen Fußballfans im Hauptbahnhof Braunschweig -Bundespolizeiinspektion Hannover bittet um Zeugenhinweise

Hannover (ots)

Anlässlich der körperlichen Auseinandersetzung zwischen Fußballanhängern von Eintracht Braunschweig und Hertha BSC Berlin am vergangenen Samstagabend, bittet die Bundespolizeiinspektion Hannover um Zeugenhinweise.

Sachverhalt: Am 24. Januar 2026 kam es gegen 22:30 Uhr im Hauptbahnhof Braunschweig, Bahnsteig 5/6, zu Auseinandersetzungen zwischen Fußballfans von Eintracht Braunschweig und Hertha BSC Berlin. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich Hertha-BSC-Fans auf der Rückreise von einem Auswärtsspiel in Karlsruhe in einem verspäteten ICE. Am Braunschweiger Bahnsteig hielten sich zeitgleich noch zahlreiche Eintracht-Fans auf, die mit einem Sonderzug vom Auswärtsspiel in Fürth eingetroffen waren. Einige Berliner Fans verließen kurzzeitig den Zug, um zu rauchen, und trafen dabei auf die zum Teil vermummten Fans von Eintracht Braunschweig. Es kam zu verbalen Streitigkeiten und vereinzelt zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Fangruppen. Neue Hinweise ergaben, dass Fans von Eintracht Braunschweig möglicherweise auch den ICE betraten und dort Fans von Hertha BSC Berlin verbal sowie körperlich angriffen.

Ein Berliner Fan (30) erlitt durch die Auseinandersetzung Verletzungen im Gesicht und musste nach Ankunft in Berlin medizinisch behandelt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Hannover leitete zunächst Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs ein, die Ermittlungen hierzu dauern aktuell an. Zeugen oder Geschädigte des Geschehens werden gebeten sich mit weiteren Hinweisen unter den folgenden Kontaktdaten zu melden: 0511 - 303650 oder per E-Mail an bpoli.hannover.ed@polizei.bund.de .

