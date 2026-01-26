Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Samstagabend im Hauptbahnhof Braunschweig - Auseinandersetzung zwischen Fußballfans von Eintracht Braunschweig und Hertha BSC Berlin

Hannover (ots)

Am 24. Januar 2026 kam es gegen 22:30 Uhr im Hauptbahnhof Braunschweig, auf Bahnsteig 5/6, zu Auseinandersetzungen zwischen Fußballanhängern von Eintracht Braunschweig und Hertha BSC Berlin.

Nach jetzigem Ermittlungsstand befanden sich in einem verspäteten ICE Fans von Hertha BSC Berlin auf der Rückreise vom Auswärtsspiel in Karlsruhe. Als der Zug in Braunschweig hielt, befanden sich auf dem Bahnsteig noch zahlreiche Fans von Eintracht Braunschweig, die parallel mit dem Sonderzug vom Auswärtsspiel in Fürth kamen. Einige Berliner Fans verließen kurzzeitig den Zug, um zu Rauchen und trafen dabei auf die Fans von Eintracht Braunschweig. Hierbei kam es neben verbalen Streitigkeiten auch vereinzelt zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Fans. Vor Ort befindliche Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Hannover, der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit sowie der Landespolizei Niedersachsen konnten ein weiteres Einwirken verhindern. Bei Erkennen der Einsatzkräfte flüchtete ein Großteil der vermummten Fans in verschiedene Richtungen. Ein Berliner Fan (30) erlitt durch die Auseinandersetzung Verletzungen im Gesicht und musste nach Ankunft in Berlin medizinisch behandelt werden.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs ein. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell