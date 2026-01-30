Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Hannover anlässlich Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität am Hauptbahnhof Hannover - mehrere Messer sichergestellt

Hannover (ots)

Vom 27. - 29. Januar 2026 führte die Bundespolizeiinspektion Hannover in den Zeiträumen von 15:30 - 22:00 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Verhütung der Gewaltkriminalität im Hauptbahnhof Hannover durch. Einsatzkräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizeidirektion Hannover unterstützten dabei die Einsatzmaßnahmen.

Bei den mehrtägigen Kontrollen erzielten die Einsatzkräfte folgende Feststellungen:

- 9 sichergestellte Messer - 1 Reizstoffsprühgerät - 1 sichergestellter Totschläger ("Monkey-Fist" mit Beschwerung) - 1 Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz - 1 Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz - 4 Fahndungstreffer (Aufenthaltsermittlungen diverser Staatsanwaltschaften nach Straftaten)

Die Beamten leiteten die entsprechenden Ordnungswidrigkeiten - bzw. Strafverfahren ein. In mehreren Fällen wurde außerdem ein Zwangsgeld wegen Verstößen gegen die geltende Allgemeinverfügung der Bundespolizeidirektion Hannover angedroht.

Ein besonderer Vorfall war die Kontrolle eines 26-jährigen Deutschen am Mittwoch. Schon bei der Ansprache durch die Beamten bestätigte er das Mitführen eines Messers, welches er verdeckt im Hüftbereich trug. Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckten die Beamten jedoch drei weitere Messer im mitgeführten Reisegepäck. Die Messer wurden allesamt sichergestellt.

"Die Feststellungen der Einsatzkräfte zeigen erneut die Notwendigkeit von unangekündigten Einsatz- und Kontrollmaßnahmen. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber leider noch nicht am Ziel. Wer heute immer noch ein zugriffsbereites Messer mitführt, entscheidet sich bewusst für Eskalation und gegen die Sicherheit im öffentlichen Raum. Diese Haltung verurteile ich aufs schärfste. Die Bundespolizeiinspektion Hannover wird auch in Zukunft von diesem bewährten Kontrollkonzept Gebrauch machen und die Sicherheit aller Menschen im Hauptbahnhof gewährleisten." sagt Polizeidirektor Martin Kröger, Inspektionsleiter der BPOLI Hannover.

Der Einsatz zur Gewaltprävention in den vergangenen Tagen folgte mehreren ähnlichen Einsatzmaßnahmen. Zuletzt am 09. - 11. Januar führte die BPOLI Hannover ähnlich umfangreiche Kontrollmaßnahmen mit Unterstützung von Einsatzkräften der BPOLD Hannover im Rahmen der bundesweiten Schwerpunkteinsätze zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität durch. Auch am kommenden Wochenende werden Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Hannover Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell