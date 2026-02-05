Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Bundespolizisten in Hannover und Göttingen legen Dieben rasch das Handwerk

Hannover (ots)

Hannover/Göttingen. Der Bundespolizei gelang es gestern in Hannover und in Göttingen zwei Handy-Diebe festzunehmen.

Der erste Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen im Hauptbahnhof in Hannover. Eine 20-jährige deutsche Staatsangehörige erschien auf der Wache und zeigte den Diebstahl ihres circa 230 Euro teuren Mobiltelefons an. Die Bundespolizisten in Hannover reagierten sofort und rekonstruierten die Wegstrecke der Geschädigten vom Zug bis zur Dienststelle mittels der modernen Videoüberwachungsanlage im Hauptbahnhof - mit Erfolg, denn die Aufnahmen zeigten:

Der Täter griff im morgendlichen Gedränge auf der Bahnsteigtreppe in die Jackentasche der Geschädigten und entwendete das Mobiltelefon. Im Anschluss verließ er den Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt. Anhand der Bilder begaben sich die Bundespolizisten unmittelbar in die Fahndung nach dem Taschendieb.

Die Bundespolizisten fahndeten sogar gemeinsam mit der Geschädigten. Diese hatte über ihr mitgeführtes Tablet die Möglichkeit ihr eigenes Handy zu orten. Innerhalb kürzester Zeit gelang es den Beamten den Täter vor einem Kaffeehaus am Hauptbahnhof zu identifizieren und festzunehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Täters wurde das Handy der Geschädigten aufgefunden.

Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen gegen den 21-jährigen Algerier wurde festgestellt, dass er sich ohne gültigen Aufenthaltstitel im Bundesgebiet aufhält.

Die Staatsanwaltschaft Hannover ordnete ein beschleunigtes Verfahren gegen den Beschuldigten an. Die Bundespolizisten überstellten den Dieb in das Polizeigewahrsam Hannover. Der 21-Jährige wird sich nun zeitnah wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und wegen des Diebstahls vor einem Richter verantworten müssen. Die Geschädigte erhielt ihr Mobiltelefon unbeschädigt zurück.

Der zweite Vorfall ereignete sich zur Mittagszeit im Bahnhof Göttingen. Dort wurde ein 28-jähriger Mann aus Serbien auf der Dienststelle vorstellig und zeigte den Verlust seiner Handtasche an. In der Handtasche befanden sich über 1.400 Euro Bargeld, Ausweisdokumente und das Mobiltelefon des Geschädigten.

Auch hier reagierten die Bundespolizisten umgehend und führten eine Videoauswertung auf dem Bahnsteig durch. Die Beamten konnten den Dieb schnell überführen:

Ein Mitarbeiter einer örtlichen Reinigungsfirma wurde beobachtet, wie dieser die auf einem Mülleimer abgestellte Tasche des Geschädigten in seinem Rucksack verstaute und den Bahnhof Göttingen verließ. Die Bundespolizisten durchsuchten den Lagerraum der Reinigungskräfte nach Diebesgut und fanden tatsächlich in einem Putzeimer versteckt das Smartphone des Geschädigten vor.

Der 58-jährige Deutsche tatverdächtige Reiniger kooperierte anschließend mit den Bundespolizisten und händigte die restlichen, noch fehlenden Gegenstände an die Beamten aus. Der Geschädigte erhielt seine Handtasche und alle darin enthaltenen Gegenstände restlos zurück.

Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus der Dienststelle entlassen und wird sich nun wegen Unterschlagung vor Gericht verantworten müssen.

Präventionshinweis Ihrer Bundespolizei

Auf der Internetseite unter www.bundespolizei.de/sicher-im-alltag finden Sie unsere Präventionskampagne SICHER IM ALLTAG mit wertvollen Tipps zur erfolgreichen Prävention von Taschen- und Gepäckdiebstahl.

- Achten Sie stets auf Ihr Gepäck und Ihre Wertsachen!

- Lassen Sie Ihr Gepäck nie unbeaufsichtigt. Achten Sie besonders im Gedränge, auf Ihre Taschen und Wertsachen. Informationen über die Vorgehensweise der Taschendiebe erhalten Sie unter www.stop-pickpockets.eu.

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit wie nötig und hantieren Sie nie offen mit Bargeld.

- Bewahren Sie Kredit- und Bankkarten und PIN getrennt voneinander auf und lernen Sie Ihre PIN auswendig.

- Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu fremden Personen.

- Tragen Sie Bargeld und Zahlungskarten in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung möglichst nah am Körper.

- Tragen Sie die Tasche mit der Verschlussseite zum Körper.

- Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper.

- Halten Sie immer Körperkontakt zu Ihrem Handgepäck.

- Behalten Sie die Gepäckstücke im Blick. Seien sie besonders achtsam, wenn Sie das Gepäckstück abstellen müssen. Fixieren Sie in seinem solchen Fall Ihr Gepäck nach Möglichkeit, etwa zwischen den Beinen. Größere Gepäckstücke, die im Zug nicht in der Nähe Ihres Sitzplatzes untergebracht werden können, sichern Sie am besten in einem Schließfach am Wagenende oder mit einem Gepäck- oder Fahrradschloss.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell