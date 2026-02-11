Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Hauptbahnhof Braunschweig - Zwei mutige Reisende retten einem 22-Jährigen das Leben

Hannover (ots)

Dramatische Szene sowie eine starke Zivilcourage gab es gestern Vormittag im Braunschweiger Hauptbahnhof. Ein 22-jähriger Mann sprang gestern, vermutlich in suizidaler Absicht, plötzlich in den Gleisbereich. Dort kam er ins Stolpern und stürzte. Dabei verfehlte er einen gerade einfahrenden Zug auf dem Nachbargleich nur knapp. Der Mann blieb leicht verletzt im Gleisbereich liegen.

Dies beobachteten eine Frau (26) und ein Mann (31) aus Salzgitter, die sich ebenfalls auf dem Bahnsteig befanden und zögerten keine Sekunde. Trotz des laufenden Bahnverkehrs im Hauptbahnhof, begaben sie sich geistesgegenwärtig und ohne zu zögern in den Gleisbereich und zogen den jungen Mann zurück auf den Bahnsteig. Ein zufällig auf dem Weg zum Dienst befindlicher Bundespolizist der Bundespolizeiinspektion Hannover unterstützte die beiden Retter bei der Betreuung des Mannes auf dem Bahnsteig. Alarmierte Rettungskräfte verbrachten den nur leicht verletzten Mann in ein Krankenhaus.

Nur dank der beherzten Zivilcourage der beiden Passanten konnte eine Tragödie im Hauptbahnhof Braunschweig verhindert werden. "Lob und Anerkennung für dieses mutige Einschreiten der beiden Retter, die durch ihr beherztes und couragiertes Handeln ein Menschenleben gerettet haben, obwohl dies für sie selbst Lebensgefahr bedeutete", so der Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion Hannover, Polizeidirektor Martin Kröger.

Auch wenn das beherzte Eingreifen das Leben des 22-Jährigen rettete, warnt die Bundespolizei davor sich selbst in Gefahr zu bringen, denn auf Bahnanlagen drohen viele Gefahren.

Wichtige Hinweise zu Zivilcourage und den Gefahren an Bahnanlagen erhalten Sie unter https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/zivilcourage-zeigen und https://bundespolizei.de/aktuelles/meldungen/sicherheit-auf-bahnanlagen-tipps-der-bundespolizei#

