Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Bundespolizeiinspektion Hannover nimmt zwei Graffititäter unmittelbar nach der Tat fest

Hannover (ots)

In der vergangenen Nacht gegen halb zwei stellte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Hannover im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen zwei offensichtlich betriebsfremde Männer (20, 23) auf dem Gelände der Deutschen Bahn auf dem Rangierbahnhof Hainholz fest. Beide Männer hielten einen Stoffbeutel in der Hand, den sie bei Erkennen der Streife in ein Gebüsch warfen. Die Streife kontrollierte die beiden Personen und fanden in den Stoffbeuteln diverse Farbspraydosen, Sturmhauben, Handschuhe und Stifte auf. Da die jungen Männer zudem Farbanhaftungen an Händen und Kleidung hatten, ergab sich der Verdacht, dass es sich um Graffititäter handeln könnte. Weitere angeforderte Bundespolizisten stellten im Nahbereich an zwei Wagen einer S-Bahn frisch angebrachte Graffiti in einer Gesamtgröße von 45 Quadratmetern fest. Die angebrachten Farben passten zu den sichergestellten Spraydosen. Die beiden Tatverdächtigen wurden der Dienststelle zugeführt.

Nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft ordnete diese die Durchsuchung der beiden Wohnungen der Tatverdächtigen in Hannover und Vechelde an. In beiden Wohnungen wurden diverse Spraydosen, Speichermedien und Laptops aufgefunden und zur weiteren Beweissicherung sichergestellt. Des Weiteren wurde im Auto des 20-Jährigen, welches in Hannover abgestellt war, ein Rucksack mit Farbanhaftungen aufgefunden und ebenfalls sichergestellt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihrer Heimatadresse entlassen. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti ermittelt. An der S-Bahn entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell