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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Unbekannte Person entwendet Radio aus Kehrmaschine. Hinweise gesucht!

Tönisvorst (ots)

In der Nacht von Montag, dem 23.03.2026 auf Dienstag, dem 24.03.2026, kam es zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls auf dem Tempelsweg in Tönisvorst. Auf einem Firmengelände wurde durch mindestens einen unbekannten Täter eine Kehrmaschine gewaltsam geöffnet und ein Radio entwendet. Um auf das Gelände der Firma zu gelangen, hat der Unbekannte mutmaßlich einen Zaun durchtrennt und einen Pfosten des Zauns ebenfalls gestohlen. Der Täter konnte in unbekannte Richtung flüchten. Haben Sie Hinweise zu diesem Diebstahl? Melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (191)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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