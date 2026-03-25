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POL-VIE: Kempen/Niederkrüchten: Zwei VW Multivan gestohlen

POL-VIE: Kempen/Niederkrüchten: Zwei VW Multivan gestohlen
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Kempen/Niederkrüchten (ots)

In der Nacht auf den 24.03.2026 wurde in Kempen im Bereich der Margeritenstraße ein zu einem Camper umgebauter VW-Bus "California" gestohlen. Die Tat ereignete sich auf bisher unbekannte Weise. Der im Jahr 2019 erstmals zugelassene Wagen hat ein KK-Kennzeichen. In der Nacht zum heutigen Mittwoch wurde ebenfalls ein VW-Bus vom Schwalmweg in Niederkrüchten-Overhetfeld gestohlen. Dabei handelt es sich um einen dunkelblau metallic lackierten Multivan mit dem Kennzeichen VIE-KT 564. Haben Sie verdächtige Personen gesehen, ungewöhnliche Beobachtungen gemacht oder gar das Fahrzeug gesehen? Bitte melden Sie sich in diesem Fall beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377 0. Das Kriminalkommissariat 2 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Unabhängig von diesen Fällen gibt es einige grundlegende Tipps, wie Sie Ihr Fahrzeug zusätzlich gegen Diebstahl schützen können: - Der Einbau zusätzlicher mechanischer Sicherungen, wie einer Parkkralle oder eines Lenkradschlosses. Eine weitere Möglichkeit ist die Ausstattung des Fahrzeugs mit einem Ortungssystem. Weitere wertvolle Hinweise zu zusätzlichen Sicherungsmöglichkeiten finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-1 /jv (192)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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