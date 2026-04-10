Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vandalen beschädigen Autos

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurden nach aktuellem Stand der Ermittlungen in der Mollerstraße mindestens drei Fahrzeuge beschädigt. Aktuellen Erkenntnissen zufolge liefen die Kriminellen am Donnerstagmorgen (9.4.), in der Zeit von 6 bis 7.15 Uhr an den geparkten Autos vorbei und beschädigten mit einem Gegenstand die Fensterscheiben. Im Anschluss suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Gesamtschaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen, denen im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Fachkommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

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