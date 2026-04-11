Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Lützelbach-Breitenbrunn: Von Unfallstelle geflüchtet

Lützelbach (ots)

Am 11.04.2026 kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Ortskern von Breitenbrunn in Höhe der Hausnummer 34, als ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug beim Vorbeifahren leicht berührte. Hierbei entstand geringer Sachschaden am geparkten Fahrzeug. Der Verursacher entfernte sich danach von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem Verursacher handelt es sich um ein weinrotes Fahrzeug. Ein Kennzeichen ist bisher nicht bekannt. Zeugen, die zum Unfallverursacher sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Höchst/Odw. unter der 06163-9410 zu melden.

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