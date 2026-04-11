Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden zwischen Trebur und Rüsselsheim

Groß-Gerau (ots)

Am frühen Morgen des Freitags, den 10.04.2026 gegen 05:55 Uhr befuhr die geschädigte Fahrzeugführerin eines PKW Opel Astra die L3012 aus Trebur kommend in Richtung der L3482 / Rüsselsheim. Als der 47jährigen Treburerin ein größeres Fahrzeug entgegenkam, möglicherweise ein Bus, überholte plötzlich ein anderes Fahrzeug dieses größere Fahrzeug, so dass die Frau ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch das Ausweichmanöver kam die Frau von der Fahrbahn ab und prallte im angrenzenden Waldstück gegen einen Baum, wodurch an ihrem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von ca. 3000 EUR entstand und die Frau leicht verletzt wurde. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Frau musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können sowie den Fahrer des größeren Fahrzeuges, sich zu melden.

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