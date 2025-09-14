Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++verlorener Holzstuhl führt zu Unfall - Verursacher meldet sich bei der Polizei+++

Oldenburg (ots)

Der Zeugenaufruf vom Freitagabend war noch gar nicht veröffentlicht, als sich am Samstag gegen 08:00Uhr ein 56jähriger Westersteder auf der Wache der Westersteder Polizei meldet. Er gibt an, am Vorabend beim Möbeltransport mit seinem Anhänger einen Stuhl verloren zu haben. Als er den Verlust zu Hause beim Abladen bemerkt habe, habe er die gefahrene Strecke umgehend nochmals abgesucht, den Stuhl aber aufgrund der Dunkelheit nicht gefunden. Da ihm dies keine Ruhe gelassen habe, sei er am Morgen bei Tageslicht nochmal die Strecke abgefahren und habe den zerstörten Stuhl am Straßenrand gefunden. Hieraus habe er geschlossen, dass es möglicherweise zu einem Unfall gekommen sein könnte und habe auf der Wache nachfragen wollen. Ihm wurde ein Schadenseintritt bestätigt und die Einleitung des Verfahrens wegen Unfallflucht bekannt gegeben. Die Polizei zeigt sich aber zuversichtlich, dass das Verfahren für den Verursacher aufgrund der Gesamtumstände glimpflich endet. Mit einem Augenzwinkern teilt der Mann nun mit, dass er dies auch zu Hause hoffe, da seine Frau diesen Stuhl unbedingt haben wollte.

