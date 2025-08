Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Diebstahl aus Altkleidercontainer: Polizei ertappt Duo auf frischer Tat (02.08.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Samstagmittag haben Polizeibeamte in der Bischof-Sproll-Straße ein Diebstahlsduo dabei ertappt, wie es gerade Kleidung aus einem Altkleidercontainer herausholte.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete kurz nach 12:00 Uhr, wie zwei Personen mehrere Tüten mit Kleidung aus dem Container zogen und in ihr Auto einluden. Beim Eintreffen der Beamten war eine 34-jährige Frau gerade dabei, weitere Kleidung umzupacken. Auch im Wagen fanden die Beamten bereits befüllte Tüten mit Textilien. Kurz darauf entdeckten die Beamten die männliche Begleitung, die sich im Container versteckte und auf Ansprache aus dem Container stieg. Insgesamt entwendete das Duo zwei Müllsäcke und zwei Einkaufstüten mit Altkleidern.

Auch abgelegte Kleidung in Containern ist kein herrenloses Gut. Mit dem Einwurf gehen die Sachen in den Besitz der jeweiligen Hilfsorganisation über. Wer sich daraus bedient, begeht in der Regel einen besonders schweren Diebstahl, da es sich um gegen Wegnahme gesicherte Behältnisse handelt.

