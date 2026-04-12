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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Groß-Umstadt OT Semd: Auto prallt gegen Baum

Groß-Umstadt (ots)

Am Sonntag (12.04.) kam es gegen 16:15 Uhr auf der B45 in Höhe des Abzweigs Semd zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger BMW-Fahrer aus Groß-Umstadt die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, einen Zaun durchbrach und gegen einen Baum prallte. Die Hintergründe des Unfalls sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Der BMW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwerverletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war die B45 für etwa eine Stunde vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
PHK Dingeldein
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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