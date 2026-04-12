PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletzten Fahrradfahrer gesucht

Gernsheim (ots)

Am Samstag, den 11.04.2026 gegen 22:30 Uhr, kam es in der Pfungstädter Straße in Gernsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 50-jähriger Fahrradfahrer aus Stockstadt am Rhein Verletzungen zuzog. Nach ersten Erkenntnissen soll sich der Verkehrsunfall im Bereich des dortigen Kreisverkehrs ereignet haben. Wie es zu dem Verkehrsunfall kam und ob es sich um einen Alleinunfall handelt oder ein bislang unbekannter Flüchtige in dieser Sache beteiligt war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der verletzte Fahrradfahrer wurde zwecks medizinischer Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Unfallverursacher oder dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gernsheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
Polizeistation Gernsheim
Darmstädter Straße 28
64579 Gernsheim
Tel.: 06258/9343-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.04.2026 – 04:48

    POL-DADI: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der B45

    Michelstadt Bad König OT Zell (ots) - Am Samstag (11.04), kam es gegen 22:45 Uhr auf der B45, zwischen Michelstadt und Bad König Zell, zu einem folgenreichen Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein 23 jähriger Skoda-Fahrer aus Brombachtal fuhr, aus bislang ungeklärter Ursache, einem vorausfahrenden Audi auf. Der Audi geriet hierdurch ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn ...

    mehr
  • 11.04.2026 – 15:43

    POL-ERB: Lützelbach-Breitenbrunn: Von Unfallstelle geflüchtet

    Lützelbach (ots) - Am 11.04.2026 kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Ortskern von Breitenbrunn in Höhe der Hausnummer 34, als ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug beim Vorbeifahren leicht berührte. Hierbei entstand geringer Sachschaden am geparkten Fahrzeug. Der Verursacher entfernte sich danach von der Unfallstelle, ohne sich um die ...

    mehr
  • 11.04.2026 – 06:13

    POL-GG: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden zwischen Trebur und Rüsselsheim

    Groß-Gerau (ots) - Am frühen Morgen des Freitags, den 10.04.2026 gegen 05:55 Uhr befuhr die geschädigte Fahrzeugführerin eines PKW Opel Astra die L3012 aus Trebur kommend in Richtung der L3482 / Rüsselsheim. Als der 47jährigen Treburerin ein größeres Fahrzeug entgegenkam, möglicherweise ein Bus, überholte plötzlich ein anderes Fahrzeug dieses größere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren