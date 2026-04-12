Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletzten Fahrradfahrer gesucht

Gernsheim (ots)

Am Samstag, den 11.04.2026 gegen 22:30 Uhr, kam es in der Pfungstädter Straße in Gernsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 50-jähriger Fahrradfahrer aus Stockstadt am Rhein Verletzungen zuzog. Nach ersten Erkenntnissen soll sich der Verkehrsunfall im Bereich des dortigen Kreisverkehrs ereignet haben. Wie es zu dem Verkehrsunfall kam und ob es sich um einen Alleinunfall handelt oder ein bislang unbekannter Flüchtige in dieser Sache beteiligt war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der verletzte Fahrradfahrer wurde zwecks medizinischer Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Unfallverursacher oder dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gernsheim in Verbindung zu setzen.

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