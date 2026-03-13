Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Betrunkene Frau nach mehreren Straftaten in Gewahrsam genommen.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (12.03.2026) gegen 14.40 Uhr wurde die Polizei wegen einer hilflosen Person in die Pyrmonter Straße gerufen. Der Rettungsdienst benötigte im Bereich eines Eiscafés Unterstützung bei einer Frau, die stark alkoholisiert war, aber einen Transport ins Krankenhaus ablehnte.

Zuvor war sie unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen und dort zusammengebrochen. Ein Fahrzeug konnte noch rechtzeitig bremsen, um einen Zusammenstoß mit der Frau zu verhindern. Ein Zeuge half ihr von der Straße und wählte den Notruf.

Von Beginn des Einsatzes an beleidigte sie die Polizeibeamten. Sie trat eine 25-jährige Polizistin gezielt mit ihrem Schuh, wodurch diese leichte Verletzungen erlitt. Daraufhin überwältigten die Beamten die Frau und legten ihr Handfesseln an, weil sie sich weiterhin massiv gegen die polizeiliche Maßnahme wehrte. Dabei verletzte sich die Schieder-Schwalenbergerin. Die 37-Jährige wurde zur Verhinderung von weiteren Straftaten und Fremdgefährdung ins Polizeigewahrsam gebracht und ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe.

Wie sich anschließend herausstellte, hatte die Frau zusätzlich zum gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und dem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte am Mittag gegen 11.40 Uhr noch eine weitere Straftat begangen, indem sie versuchte einer 89-jährigen Seniorin in der Pyrmonter Straße die Geldbörse zu rauben. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei gegen die 37-Jährige dauern an.

