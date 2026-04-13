POL-DA: Kelsterbach: Verkehrsfahnder stoppen Motorradfahrer/65 "Sachen" zu schnell
Kelsterbach (ots)
Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen stoppten am Sonntagmittag (12.04.) auf der Bundesstraße 40, im Bereich der "Schwanheimer Brücke", einen 39 Jahre alten Motorradfahrer. Er passierte den Streckenabschnitt, auf dem maximal 80 km/h erlaubt sind, mit 145 "Sachen". Den 39-Jährigen erwarten nun ein Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.
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