POL-DA: Kelsterbach: Verkehrsfahnder stoppen Motorradfahrer/65 "Sachen" zu schnell

Groß-Umstadt (ots) - Am Sonntag (12.04.) kam es gegen 16:15 Uhr auf der B45 in Höhe des Abzweigs Semd zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger BMW-Fahrer aus Groß-Umstadt die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, einen Zaun durchbrach und gegen einen Baum prallte. Die Hintergründe des Unfalls sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der BMW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwerverletzt und in ein nahegelegenes ...

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