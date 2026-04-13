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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Verkehrsfahnder stoppen Motorradfahrer/65 "Sachen" zu schnell

Kelsterbach (ots)

Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen stoppten am Sonntagmittag (12.04.) auf der Bundesstraße 40, im Bereich der "Schwanheimer Brücke", einen 39 Jahre alten Motorradfahrer. Er passierte den Streckenabschnitt, auf dem maximal 80 km/h erlaubt sind, mit 145 "Sachen". Den 39-Jährigen erwarten nun ein Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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