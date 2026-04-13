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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Einbruch in Gaststätte/Spielautomaten geplündert

Bischofsheim (ots)

In der Nacht zum Freitag (10.04.) kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Frankfurter Straße. Die Kriminellen verschafften sich zunächst widerrechtlich Zugang in das Lokal und erbeuteten dort anschließend aus zwei Spielautomaten das darin befindliche Geld sowie eine Geldbörse samt Inhalt.

Die Polizei in Bischofsheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06144/9666-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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