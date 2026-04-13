POL-DA: Bischofsheim: Einbruch in Gaststätte/Spielautomaten geplündert
Bischofsheim (ots)
In der Nacht zum Freitag (10.04.) kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Frankfurter Straße. Die Kriminellen verschafften sich zunächst widerrechtlich Zugang in das Lokal und erbeuteten dort anschließend aus zwei Spielautomaten das darin befindliche Geld sowie eine Geldbörse samt Inhalt.
Die Polizei in Bischofsheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06144/9666-0.
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