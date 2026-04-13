Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Grauer Motorroller gestohlen

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstag (9.4.) gegen 20.30 Uhr und Freitag (10.4.) gegen 16.00 Uhr einen in der Brandenburgerstraße abgestellten grauen Motorroller (Kleinkraftrad) der Marke Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 923 BDR.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Rollers geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

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