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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Grauer Motorroller gestohlen
Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstag (9.4.) gegen 20.30 Uhr und Freitag (10.4.) gegen 16.00 Uhr einen in der Brandenburgerstraße abgestellten grauen Motorroller (Kleinkraftrad) der Marke Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 923 BDR.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Rollers geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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