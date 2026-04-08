Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallfluchten in Bremervörde und Rotenburg - Zeugen gesucht ++ Transporter auf der A1 deutlich überladen ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Unfallfluchten in Bremervörde und Rotenburg - Zeugen gesucht ++

Rotenburg. Am vergangenen Samstag kam es zwischen 10.00 Uhr und 10.10 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Famila-Marktes in der Straße Auf dem Rusch zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein abgestellter grauer Skoda wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der oder die Verursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04261/947-0 entgegen.

Bremervörde. Am 07.04.2026 gegen 10.30 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung Wesermünder Straße / K 125 zu einer weiteren Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Sattelzugführer streifte beim Rechtsabbiegen einen Linienbus, der an einer roten Ampel stand. Durch die Kollision zersprang eine Fensterscheibe im hinteren Bereich des Busses. Der Sattelzug setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bremervörde unter 04761/7489-0 entgegen.

++ Transporter auf der A1 deutlich überladen ++

BAB 1/Wenzendorf. Beamte der Autobahnpolizei kontrollierten gestern Morgen einen VW-Transporter und stellten erhebliche Verstöße fest. Das Fahrzeug war um mehr als 55 Prozent überladen, zudem war die Ladung unzureichend gesichert.

Gegen den 34-jährigen Fahrer wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass mangelnde Ladungssicherung und Überladung häufig Ursache schwerer Verkehrsunfälle sind und entsprechende Kontrollen fortzuführen.

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