Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Allein mit Motorrad verunfallt++Lobenswertes Einschreiten von Partygästen++Betrunken ohne Führerschein++Körperverletzung in Kneipe++Körperverletzungen auf Osterfeuerveranstaltungen++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++Allein mit Motorrad verunfallt++

Fintel. Am Karfreitag, gegen 16 Uhr, kam ein 65-jähriger Motorradfahrer in der Straße Redderberg im Auslauf einer Kurve von der Fahrbahn ab. Bei diesem Unfall verletzte er sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

++Lobenswertes Einschreiten von Partygästen++

Hetzwege. Am späten Karfreitagabend wollte ein 20-jähriger, betrunkener Partygast mit seinem Kleinkraftrad die Feier verlassen. Zwei andere Gäste bemerkten dieses, schritten sofort ein und verhinderten die Fahrt bis zum Eintreffen der Polizei. Der Fahrzeugschlüssel wurde durch die Polizei sichergestellt und der 20-Jährige wurde von den anderen Gästen wohlbehalten nach Hause gefahren.

++Betrunken ohne Führerschein++

Scheeßel. Am Samstagabend war eine Streifenbesatzung auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall in die Hetzweger Straße. Hier erkannten sie im Augenwinkel einen amtsbekannten 28-Jährigen am Steuer eines VW Polo. Die Streife wendete sofort und unterzog den Fahrer einer Kontrolle. Diese ergab eine alkoholische und drogenbedingte Beeinflussung. Einen Führerschein hatte der Kontrollierte ebenfalls nicht.

++Körperverletzung in Kneipe++

Fintel. Am späten Samstagabend, gegen Mitternacht, kam es in einer Gaststätte in Fintel zu einer Körperverletzung. Zwei bisher unbekannte Täter haben einer jungen Frau gegen den Kopf geschlagen. Nach einer Begutachtung durch den Rettungsdienst konnte die Frau den Heimweg antreten. Eine Suche nach den Tätern verlief bisher erfolglos.

++Körperverletzungen auf Osterfeuerveranstaltungen++

Bothel. Bei der anschließenden Feier im Rahmen des Osterfeuers kam es zu einigen wenigen Rangeleien. In einem Fall setzte der Sicherheitsdienst das Hausrecht durch und führte einen stark alkoholisierten 34-Jährigen vom Gelände, nachdem er mehrfach einige Gäste belästigt hatte. Beim Herausbegleiten würgte er plötzlich einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, der hierdurch leicht verletzt wurde. Die vor Ort präsenten Polizeikräfte übernahmen den Mann, fertigten eine Strafanzeige und verwiesen ihn der Örtlichkeit.

Hemslingen. In der Samstagnacht kam es zu einem Einsatz im Festzelt beim Osterfeuer. Ein 22-jähriger Mann griff zunächst einen anderen Partygast körperlich an und im weiteren Verlauf zog er ein Messer und verletzte einen 24-Jährigen hiermit leicht am Finger. Die Polizeibeamten nahmen sich dem Beschuldigten an und beschlagnahmten das Messer.

Stemmen. Auch hier war ein Einschreiten der Polizei im Rahmen des Osterfeuers erforderlich. Noch am späten Sonntagabend wurde dem Sicherheitsdienst ein angetrunkener Mann gemeldet, der ein Einhandmesser aus der Tasche gezogen haben soll. Auch ohne, dass damit jemand verletzt oder auch nur bedroht wurde, ist selbst das Mitführen von Einhandmessern verboten und der Sicherheitsdienst informierte die Polizei. Das Messer konnte sichergestellt werden und der junge Mann bekommt eine Anzeige. Am frühen Montagmorgen kam es zudem zu einem handfesten Streit zwischen zwei weiteren jungen Männern, in dessen Verlauf der eine Beteiligte dem anderen mehrfach ins Gesicht schlägt. Auch hier wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

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