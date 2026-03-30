Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ BRV: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten ++ BRV: Unfallflucht auf Sparkassen-Parkplatz ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten ++

Bremervörde. Gestern gegen 11.30 Uhr kam es auf der B 74 in Richtung Stade (Stader Straße, Höhe Hausnummer 43) zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen.

Nach derzeitigem Stand hielt ein 85-jähriger Opel-Fahrer an einer Bushaltestelle und beabsichtigte zu wenden. Dabei übersah er offenbar den nachfolgenden Verkehr auf der Bundesstraße. Es kam zur Kollision mit dem Pkw eines 78-jährigen Mercedes-Fahrers.

Der Unfallverursacher, der 78-Jährige sowie seine 73-jährige Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen.

++ Unfallflucht auf Sparkassen-Parkplatz ++

Bremervörde. Bereits am 27.03.2026 kam es zwischen etwa 10.30 Uhr und Mittag auf dem Sparkassen-Parkplatz in der Straße Huddelberg (Höhe Hausnummer 30) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein abgestellter schwarzer Renault Laguna wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am hinteren linken Radkasten beschädigt. Der oder die Verursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bremervörde unter 04761 74890 zu melden.

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