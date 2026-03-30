Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Hoher Sachschaden in Elsdorf: Diebe stehlen Ladung für mehrere hunderttausend Euro

Rotenburg (Wümme) (ots)

Elsdorf. In der Nacht vom 25.03.2026, etwa 22.00 Uhr, bis zum Folgetag gegen 06.20 Uhr kam es im Industriegebiet in der Straße "Auf der Brooke" zu einem schweren Ladungsdiebstahl.

Nach derzeitigem Stand verschaffte sich eine noch unbekannte Täterschaft Zugang zu einem beschrankten Lkw-Parkplatz und brach dort einen abgestellten Sattelauflieger gewaltsam auf. Das Fahrzeug war mit Elektrogeräten beladen.

Im weiteren Verlauf entwendeten die Täter über tausend Geräte. Der entstandene Gesamtschaden wird im sechsstelligen Bereich vermutet.

Die Ermittlungen dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261/947-0 zu melden.

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