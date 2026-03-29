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Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Pressemeldung der PI Rotenburg für den Zeitraum von Freitag, 27.03.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 29.03.2026, 12:00 Uhr ++

Rotenburg (ots)

Doppelter Beinaheunfall unter Alkoholeinfluss

Scheeßel - Am Abend des 28.03.2026 versucht der 81-jährige, spätere Beschuldigte mit seinem Pkw vom Parkplatz des Netto in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersieht er einen anderen Verkehrsteilnehmer, welcher einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung vermeiden kann. Kurz darauf fährt er dann im Ortsteil Bartelsdorf einen Fußgänger fast um. Vor Ort ergibt ein Atemalkoholtest 1,18 Promille. Eine Blutprobe wird entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
i.A Broscheit, POK
Telefon: 04261/9470
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

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