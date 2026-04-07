Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Carport-Brand in Sittensen ++ Osterwochenende auf der A1: Mehrere Trunkenheits- und Drogenfahrten gestoppt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Carport-Brand in Sittensen ++

Sittensen. Am 06.04.2026 gegen 17.14 Uhr kam es in der Straße Up'n Kamp zu einem Brand eines Carports an einem Reihenendhaus.

Ein Bewohner sowie ein Nachbar bemerkten das Feuer und versuchten zunächst eigenständig, den Brand zu löschen. Dabei zogen sie sich durch das Einatmen von Rauchgasen leichte Verletzungen zu und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Der entstandene Sachschaden wird nach erster polizeilicher Einschätzung auf rund 25.000 Euro beziffert.

Nach aktuellem Stand könnte der Brand von einem E-Scooter ausgegangen sein, der sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs im Ladevorgang befand. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

++ Osterwochenende auf der A1: Mehrere Trunkenheits- und Drogenfahrten gestoppt ++

BAB 1. Über die Ostertage hinweg stellten Beamte der Autobahnpolizei Sittensen mehrere Verkehrsverstöße fest. Insgesamt wurden drei Trunkenheitsfahrten, zwei Fahrten unter Drogeneinfluss sowie zwei Fahrten ohne Fahrerlaubnis registriert.

Ein 38-jähriger Skoda-Fahrer wurde in Richtung Hamburg kontrolliert. Ein Drogentest verlief positiv auf Kokain und Amphetamine. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Bereits zuvor kontrollierten die Beamten einen 65-jährigen Mann aus der Gemeinde Tarmstedt. Dieser händigte ein Führerscheindokument aus, obwohl ihm die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden war. Das Dokument hatte er zuvor als gestohlen gemeldet. Der Führerschein wurde sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Eine 32-jährige Frau wurde im Bereich Bockel kontrolliert. Sie stand mit 0,54 Promille unter Alkoholeinfluss und durfte ihre Fahrt nicht fortsetzen.

Ein 46-jähriger Mann wurde bei Elsdorf in Richtung Bremen angehalten. Er wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,29 Promille auf und war ebenfalls nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

In der Nacht von Sonntag auf Montag kontrollierten die Beamten bei Tiste einen 28-jährigen VW-Fahrer. Es ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch THC.

Zudem wurde bei Gyhum ein 25-jähriger Autofahrer gestoppt, der mit 1,41 Promille unterwegs war.

Ein Großteil der Verstöße wurde in der Nacht zu Ostern festgestellt. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss konsequent verfolgt und geahndet werden.

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