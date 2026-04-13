POL-DA: Darmstadt: Grauer Opel Astra (DA-AB 474) gestohlen
Zeugen gesucht
Darmstadt (ots)
Zwischen Donnerstagabend (9.4.) und Freitagvormittag (10.4.) haben bislang unbekannte Kriminelle einen grauen Opel Astra entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen "DA-AB 474" war in der Straße "Im Tiefen See" abgestellt. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.
Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Rufnummer 06151/969-0 werden sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs entgegengenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell