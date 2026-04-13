Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Grauer Opel Astra (DA-AB 474) gestohlen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Zwischen Donnerstagabend (9.4.) und Freitagvormittag (10.4.) haben bislang unbekannte Kriminelle einen grauen Opel Astra entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen "DA-AB 474" war in der Straße "Im Tiefen See" abgestellt. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Rufnummer 06151/969-0 werden sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs entgegengenommen.

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