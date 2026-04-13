Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: In Wohnung eingedrungen und Bewohner attackiert

33-Jähriger im Rahmen der Fahndung festgenommen

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag (12.4.) in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heidelberger Landstraße ermitteln nun die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei männliche Personen gegen 15:00 Uhr an der Wohnungstür eines 43-Jährigen Mannes geklingelt haben. Nachdem dieser die Tür öffnete, sollen die Tatverdächtigen den Bewohner unvermittelt körperlich attackiert und verletzt haben, so dass dieser im Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr ein 33-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wird er am Montagnachmittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der über den Erlass eines Haftbefehls sowie den Vollzug der Untersuchungshaft entscheiden wird.

Die Ermittlungen zu dem weiteren Tatverdächtigen sowie zu den Hintergründen der Tat dauern an. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen sollen sich Täter und Opfer gekannt haben.

Hinweis an die Medienvertreter:

Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt

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