Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wer erkennt sein Eigentum wieder

Polizei stellt Fahrrad sicher

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Darmstadt (ots)

Nach der Sicherstellung eines Fahrrads im Herrngarten sucht die Polizei nun öffentlich mit einem Lichtbild nach dem rechtmäßigen Eigentümer. Einsatzkräfte hatten das herrenlose Rad der Marke "Serious" bereits am 9. März 2026 im Bereich des Rondells in amtliche Verwahrung genommen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das dunkelgraue Zweirad aus einer Straftat stammt. Bisherige Ermittlungen blieben ohne Erfolg, weshalb sich die Polizei nun mit Lichtbildern an die Öffentlichkeit wendet. Wer erkennt sein Eigentum oder kann Hinweise zur Herkunft geben? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

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