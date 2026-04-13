Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Einbrecher nehmen Spielhalle ins Visier

Polizei sucht Zeugen

Roßdorf (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen am Sonntagmorgen (12.4.) gegen 4.30 Uhr eine Spielhalle in der Straße "In den Leppsteinswiesen" ins Visier.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich mindestens drei Unbekannte gewaltsam durch ein Fenster Zutritt in das Innere. Dort entwendeten sie einen kompletten Automaten und flüchteten im Anschluss mit einem Fahrzeug, bei dem es sich um einen dunklen Audi mit ausländischem Kennzeichen handeln soll, in unbekannte Richtung. Die Kriminellen hinterließen nach erster Schätzung einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Einer der unbekannten Männer soll circa 1,85 bis 1,90 Meter groß gewesen sein. Er soll zum Tatzeitpunkt eine dunkelblaue Steppjacke, eine blaue Jogginghose und Sportschuhe getragen haben.

Zwei weitere Täter werden als etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Einer von ihnen trug eine blaue Weste, ein grünes Sweatshirt und blaue Jeans. Der andere Kriminelle war bekleidet mit einem blauen Baumwollhemd, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten mit dem Fachkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

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