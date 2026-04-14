Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Einbruch in Tankstelle/ Täter flüchtet mit E-Scooter

Darmstadt (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht eine Tankstelle ins Visier genommen.

Am Dienstag (14.4.) gegen 01:50 Uhr, schlug ein Unbekannter die Scheibe einer Tankstelle in der Frankfurter Landstraße ein und verschaffte sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Dort versuchte der Täter zunächst, an Bargeld aus den Kassen zu kommen, blieb dabei jedoch ohne Erfolg. Stattdessen griff die Person zu Zigaretten und Tabak und machte sich anschließend aus dem Staub. Die Flucht erfolgte mit einem E-Scooter in nördliche Richtung.

Der Tatverdächtige wurde als männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt und rund 170 cm groß beschrieben. Er trug einen Vollbart, eine schwarze Basecap, eine graue bis dunkelbraune Jacke sowie eine schwarze Hose und schwarze Schuhe mit auffällig dicker weißer Sohle. Außerdem hatte er einen grau-schwarzen Rucksack mit weißem Logo dabei.

Die Ermittlungen hat das Kommissariat K21/22 aus Darmstadt übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06151 / 969-0 entgegengenommen.

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