POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl
Gerolstein (ots)
Am Freitag, 13.02.2026, zwischen 07:30 Uhr und 15:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die an einem Volkswagen T-Roc angebrachten Kennzeichenschilder.
Der PKW stand zum Tatzeitpunkt im Eichenweg in Gerolstein im Bereich der Seniorenresidenz.
Hinweise zur Tat und zu verdächtigen Beobachtungen (Fahrzeuge und Personen) werden an die Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591-95260 / Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder die Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592-96260 / Mail: pidaun@polizei.rlp.de) erbeten.
