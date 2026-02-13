Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Sehlem (ots)

Am 12.02.2026 zwischen 17:10 Uhr und 17:40 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem Betriebsgelände im Bereich der Bahnhofstraße in Sehlem.

Hier beschädigte er mutwillig ein dort abgestelltes Fahrzeug, einen Mercedes Sprinter, indem ein Karosserieteil im Bereich der A-Säule und Motorhaube mit Gewalt verbogen wurde.

Der Tatort wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell