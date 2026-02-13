PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Salmtal (ots)

Am 12.02.2026 gegen 20:10 Uhr befuhr ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 141 von Wittlich kommend in Richtung Salmtal.

Hier kollidierte er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit mit einem vorausfahrenden Bagger, welcher durch Verschmutzung im Bereich der Rückleuchten nur unzureichend erkennbar war.

Am Bagger entstand nur geringer Schaden, am Fahrzeug des 33-Jährigen entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Der Baggerfahrer wurde nicht verletzt, der Fahrer des Personenkraftwagens wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Der Personenkraftwagen musste abgeschleppt werden. Die L 141 war im Zuge der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt, vor Ort wurde eine vorübergehende Umleitung eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


