Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Frau wehrt sich erfolgreich gegen Handtaschenräuber

Dieburg (ots)

Die Handtasche einer 57-jährigen Frau aus Dieburg geriet am Montagmorgen (13.04.) gegen 05.30 Uhr in das Visier eines bislang unbekannten Kriminellen. Im Bereich des Parkplatzes "Auf der Leer" versuchte dieser der Frau die Handtasche zu entreißen. Diese wehrte sich jedoch geistesgegenwärtig und konnte die Handtasche festhalten. In dem anschließenden Gerangel schubste der Täter die Geschädigte zu Boden. Sowohl die Frau, als auch der Räuber, wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Der Frau gelang letztlich die Flucht an eine Bushaltestelle, während der Täter sich in unbekannte Richtung entfernte.

Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um eine hagere männliche Person im Alter zwischen 25 und 40 Jahren. Er war etwa 1,80 Meter groß, hatte eine helle Hautfarbe und trug dunkle Kleidung sowie eine dunkle Baseballmütze.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06151/969-0 mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) in Verbindung zu setzen.

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