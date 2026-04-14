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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Abschleppfahrzeug gestohlen
Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag (10.04.) bis Sonntagmittag (12.04.) wurde von dem Firmengelände eines KFZ-Händlers in der Straße "In der Krümme" ein LKW der Marke Renault mit dem amtlichen Kennzeichen DA-SR 1239 im Wert von circa 40.000 Euro gestohlen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen grauen Abschleppwagen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände sowie zum Fahrzeug und entfernten sich anschließend mit diesem in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thilo Becker
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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