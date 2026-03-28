Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Eine Leichtverletzte nach bewaffnetem Raub auf Penny - Die Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nach derzeitigen Ermittlungen ereignete sich die Tat gegen kurz vor 19 Uhr im Penny-Markt in Ettlingen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Täter im Kassenbereich, wo er den Zahlungsvorgang einer vor ihm stehenden Kundin abwartete. Als die Kasse sich zur Zahlung öffnete, zog der Täter eine Pistole und bedrohte damit die 53-jährige Kassiererin. Im weiteren Verlauf griff er in die Kasse, entnahm dieser mehrere Geldscheine und schlug mit der Pistole auf den Kopf der 53-jährigen Kassiererin. Im Anschluss verließ er den Penny und flüchtete zu Fuß. Hierbei verfolgte ihn kurzzeitig eine Zeugin der Tat, welche ihn auf dem Parkplatz im Bereich der Goethestraße aus den Augen verlor.

Die 53-jährige Geschädigte erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der Täter erbeutete lediglich einen sehr geringen Bargeldbetrag.

Der Täter soll etwa 30 Jahre alt und 175 cm groß sein. Er trug einen Vollbart und war von untersetzter Statur. Bekleidet war mit weißen Sneakers, einer abgetragenen, geflickten schwarzen Jeans und einer beigen Kapuzenpullover-Jacke der Marke Napapijri bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0721 666 - 5555 in Verbindung zu setzen.

Cora Maier, Führungs- und Lagezentrum

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