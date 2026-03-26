Feuerwehr Neumünster

FW Neumünster: FW-Neumünster: PKW überschlägt ich auf der Altonaer Straße

Neumünster (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 25. März 2026, wurde die Leitstelle in Neumünster um 22:39 Uhr über ein Verkehrsunfall in der Altonaer Straße informiert. Umgehend wurde der Rüstzug der Berufsfeuerwehr, 1 NEF sowie 2 RTW zu einer technischen Hilfeleistung mit Menschenleben in Gefahr alarmiert. Vor Ort fand man ein PKW, im Inneren eine Person eingeklemmt, auf dem Dach liegend vor. Nach der Stabilisierung des PKW wurde die eingeklemmte Person durch die Kollegen des Rettungsdienstes versorgt. Die Befreiung der Person erfolgte mittels schwerem Gerät über eine große Seitenöffnung. Die bedingt ansprechbare Person wurde schwer verletzt in das Friedrich Ebert Krankenhaus transportiert.

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