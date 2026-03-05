PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Neumünster

FW Neumünster: Gefahrguteinsatz in einem Logistikbetrieb in Neumünster
Gadeland

FW Neumünster: Gefahrguteinsatz in einem Logistikbetrieb in Neumünster / Gadeland
Neumünster (ots)

Auf dem Gelände eines Logistikunternehmens im Krokamp kam es zum Auslaufen von Formaldehydlösung 37% aus einem 20l-Kanister. Dieser war mit mehreren Kanistern auf einer Palette verlastet. Betriebsangehörige verbrachten das betroffene Gebinde auf eine Auffangwanne und ins Freie. 14 Betriebsangehörige klagten über Atemwegsreizungen und wurden vorsorglich vom Rettungsdienst gesichtet und anschließend in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der betroffene Bereich wurde messtechnisch erkundet und abschließend konnte keine Belastung mehr festgestellt werden. Im Einsatz waren der Löschzug Gefahrgut der Stadt Neumünster und die Freiwillige Feuerwehr Wittorf. Der Rettungsdienst war mit Leitendem Notarzt, Organisatorischer Leiterin, Notarzt mit Einsatzfahrzeug und mehreren Rettungswagen vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Thomas Römer
Feuerwehr Neumünster
Lagedienst / B-Dienst
Telefon: 04321 - 942 6988
E-Mail: presse-berufsfeuerwehr@neumuenster.de

Original-Content von: Feuerwehr Neumünster, übermittelt durch news aktuell

