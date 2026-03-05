FW Neumünster: Gefahrguteinsatz in einem Logistikbetrieb in Neumünster / Gadeland

Feuerwehr Neumünster

Auf dem Gelände eines Logistikunternehmens im Krokamp kam es zum Auslaufen von Formaldehydlösung 37% aus einem 20l-Kanister. Dieser war mit mehreren Kanistern auf einer Palette verlastet. Betriebsangehörige verbrachten das betroffene Gebinde auf eine Auffangwanne und ins Freie. 14 Betriebsangehörige klagten über Atemwegsreizungen und wurden vorsorglich vom Rettungsdienst gesichtet und anschließend in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der betroffene Bereich wurde messtechnisch erkundet und abschließend konnte keine Belastung mehr festgestellt werden. Im Einsatz waren der Löschzug Gefahrgut der Stadt Neumünster und die Freiwillige Feuerwehr Wittorf. Der Rettungsdienst war mit Leitendem Notarzt, Organisatorischer Leiterin, Notarzt mit Einsatzfahrzeug und mehreren Rettungswagen vor Ort.

