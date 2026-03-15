Feuerwehr Neumünster

FW Neumünster: Brannten Carport und Wintergarten in einer Reihenhaussiedlung

Neumünster (ots)

Am Sonntag, den 15.03.2026, wurde die Berufsfeuerwehr Neumünster um 15:10 Uhr mit dem Löschzug in die Robert-Koch-Straße alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung aus einem Reihenhaus. Parallel zur Berufsfeuerwehr wurden auch die Freiwillige Feuerwehr Mitte und Tungendorf alarmiert. Vor Ort brannten ein Wintergarten und ein anliegender Carport an einem Reihenhaus in voller Ausdehnung. Bei Ankunft der Feuerwehr war das Feuer schon ins Dach einer Reihenhaushälfte gezogen. Die Brandbekämpfung wurde unter Atemschutz mit mehreren Trupps von außen und Innen durchgeführt. Es befanden sich keine Personen im Gebäude. Aufgrund der Glutnester im Dachboden musste das Dach teilweise entfernt werden. Ein Übergreifen des Feuers auf die andere Haushälfte konnte verhindert werden. Die betroffene Reihenhaushälfte ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Neumünster sowie die Freiwilligen Feuerwehren Mitte und Tungendorf. Insgesamt waren ca. 45 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle tätig. Der Einsatz dauerte ca. 3 Stunden.

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