Feuerwehr Neumünster

FW Neumünster: Starke Rauchentwicklung bei Feuer in der Walther-Lehmkuhl-Schule in Neumünster

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Neumünster (ots)

Am heutigen Dienstag, um 12:30 Uhr , wurde der Löschzug der Berufsfeuerwehr Neumünster und die Freiwillige Feuerwehr Mitte zu einer starken Rauchentwicklung in der Walther-Lehmkuhl-Schule alarmiert. Bei Ankunft der Einsatzkräfte war die Schule geräumt und keine Person in Gefahr. Vor Ort brannte ein Papierkorb in einer Toilette. Ein Trupp ging unter Atemschutz vor und konnte das Feuer schnell löschen. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde das Gebäude mit einem Lüfter entraucht. Es gab keine verletzten Personen. Insgesamt waren ca. 30 Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz dauerte ca. 45 Minuten.

Original-Content von: Feuerwehr Neumünster, übermittelt durch news aktuell