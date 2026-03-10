FW Neumünster: Feuerwehr im Großeinsatz bei Wohnhausbrand - Zweiter Einsatz in Schule

Feuerwehr Neumünster

Am heutigen Dienstag, den 10. März 2026, wurde die Leitstelle in Neumünster um 10:21 Uhr über eine starke Rauchentwicklung aus einem Einfamilienhaus in der Gutenbergstraße informiert. Mehrere Anrufer meldeten unabhängig voneinander Rauch aus dem Gebäude.

Umgehend wurde der Löschzug der Berufsfeuerwehr alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar, sodass das Einsatzstichwort noch vor Eintreffen der ersten Kräfte auf "FEU G" (Feuer, größer als Standard) erhöht wurde. In der Folge wurden auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Tungendorf zur Unterstützung alarmiert.

Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen im Gebäude befinden, leiteten die Einsatzkräfte umgehend eine Menschenrettung ein. Aufgrund der besonderen Situation im Inneren des Hauses - eine große Menge an gelagerten Gegenständen erschwerte die Zugänglichkeit erheblich - musste der Innenangriff jedoch aus Sicherheitsgründen zunächst abgebrochen werden.

Die Brandbekämpfung wurde daraufhin von außen über die Drehleiter mittels Wenderohr sowie mit mehreren handgeführten Strahlrohren durchgeführt. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr Wittorf alarmiert, um weitere Atemschutzgeräteträger an die Einsatzstelle zu bringen und beim Aufbau der notwendigen Wasserversorgung zu unterstützen.

Im Gebäude kam es im Verlauf der Löscharbeiten immer wieder zu aufflammenden Glutnestern und starker Rauchentwicklung. Mehrfach wurden Atemschutztrupps zur Lokalisierung und Ablöschung dieser Glutnester in das Objekt geschickt. Aufgrund der wiederkehrenden Brandentwicklung mussten sich die Einsatzkräfte jedoch mehrfach aus dem Gebäude zurückziehen.

Über das Modulare Warnsystem des Bundes (MoWaS) wurde zudem eine Warnmeldung für die Bevölkerung ausgegeben. Die Anwohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Klima- und Lüftungsanlagen auszuschalten.

Parallel zu diesem Einsatz kam es kurz nach der Stichworterhöhung in der Gutenbergstraße zu einem weiteren Brand im Stadtgebiet. In einer Schule in der Roonstraße in Neumünster war es zu einem Feuer im Kellerbereich gekommen. Die noch verfügbaren Kräfte der Berufsfeuerwehr rückten gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Neumünster-Mitte zur Brandbekämpfung aus.

Bei diesem Einsatz wurden vier Personen leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst untersucht und vorsorglich zur weiteren Abklärung in das Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster transportiert.

Der Einsatz in der Gutenbergstraße dauert derzeit weiterhin an. Die große Menge an gelagerten Gegenständen innerhalb des Gebäudes erschwert die Nachlöscharbeiten und die Kontrolle möglicher Glutnester erheblich.

