Feuerwehr Neumünster

FW Neumünster: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - vier Personen betroffen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Neumünster (ots)

Am Mittwoch, den 25. Februar 2026, wurde die Berufsfeuerwehr Neumünster um 19:17 Uhr mit dem Löschzug in die Hans-Böckler-Allee im Stadtteil Einfeld alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses. Parallel zur Berufsfeuerwehr wurde die Freiwillige Feuerwehr Neumünster-Einfeld alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt wurde gemeldet, dass sich möglicherweise noch eine Person im ersten Obergeschoss des Gebäudes aufhalten sollte. Unmittelbar nach dem Eintreffen leitete die Feuerwehr eine Menschenrettung ein. Ein Trupp ging unter Atemschutz in das Gebäude vor, um die betroffene Wohnung zu kontrollieren und nach Personen zu suchen. Zeitgleich nahm ein weiterer Trupp die Brandbekämpfung im Kellerbereich auf.

Im Rahmen der umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen konnten keine Personen mehr im Gebäude angetroffen werden. Das Feuer im Keller konnte zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde das Gebäude anschließend mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Zusätzlich brachten die Einsatzkräfte das Brandgut aus dem Keller ins Freie, um verbleibende Glutnester gezielt abzulöschen und ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Insgesamt sind vier Personen von dem Einsatz betroffen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Das Dachgeschoss des Gebäudes ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Kellerbereich wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Neumünster sowie die Freiwillige Feuerwehr Neumünster-Einfeld. Insgesamt waren rund 45 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle tätig.

Original-Content von: Feuerwehr Neumünster, übermittelt durch news aktuell