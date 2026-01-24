Feuerwehr Neumünster

FW Neumünster: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Christianstraße

Neumünster (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Neumünster um 05:06 Uhr zu einem Brand in die Christianstraße alarmiert. Anwohner hatten eine starke Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich eines Wohn- und Geschäftshauses gemeldet.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Insgesamt 18 Personen hatten das Gebäude bereits vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen. Dank des schnellen Eingreifens des Rettungsdienstes konnten alle Bewohner umgehend gesichtet werden. Niemand musste in ein Krankenhaus transportiert werden, alle Personen konnten durch das Deutsche Rote Kreuz Neumünster im Ehrenamtszentrum in der Bachstraße betreut werden. Auch um einen vierbeinigen Bewohner wurde sich gekümmert: Eine Katze befand sich unter den Geretteten.

Die Feuerwehr ging mit insgesamt zwei C-Rohren zur Brandbekämpfung im Keller vor. Parallel dazu wurden sämtliche Wohneinheiten sowie die angrenzenden Geschäftsräume kontrolliert, um eine weitere Gefährdung auszuschließen. Im Einsatz waren insgesamt der Löschzug und der Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren Mitte und Wittorf und das DRK Neumünster.

Gegen Morgen konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden. Das Technische Betriebszentrum wurde zur Abstreuung des frierenden Löschwassers ebenfalls an die Einsatzstelle alarmiert. Zur Schadenshöhe und Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach Kenntnissen der Feuerwehr bleiben die Wohnungen bewohnbar.

Ein besonderer Dank geht an die naheliegende Bäckerei. Die Einsatzkräfte wurden hier bereits vor Eintreffen der Betreuungsgruppe des DRK mit heißen Getränken versorgt.

Original-Content von: Feuerwehr Neumünster, übermittelt durch news aktuell