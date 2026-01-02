Feuerwehr Neumünster

FW Neumünster: Ausgedehnter Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt.

Neumünster (ots)

Am heutigen Freitag, um 17:40 Uhr, wurden Kräfte der Berufsfeuerwehr Neumünster sowie die Freiwilligen Feuerwehren Mitte, Wittorf und Einfeld zu einem gemeldeten Feuer, in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lornsenstraße, alarmiert. Parallel lief dazu gerade ein weiterer Feuerwehrbrandeinsatz im Stadtgebiet, wo schon Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Wehren gebunden waren. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war eine deutliche Rauchentwicklung aus den Fenstern erkennbar. Es befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Eine Brandbekämpfung wurde mit drei C-Rohren unter Atemschutz durchgeführt. Durch den ausgedehnten Zimmerbrand war die ganze Wohnung betroffen. Ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl konnte rechtzeitig verhindert werden. Insgesamt wurden drei Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasinhalation rettungsdienstlich behandelt und ins Krankenhaus transportiert. Aufgrund des Brandschadens wurde das komplette Gebäude für nicht bewohnbar erklärt. Alle betroffenen Bewohner des Gebäudes konnten glücklicherweise bei Verwandten oder Freunden unterkommen. Eine Ursache für das Feuer ist bis jetzt nicht bekannt. Insgesamt waren ca. 45 Einsatzkräfte im Einsatz. Der Einsatz dauerte circa drei Stunden.

