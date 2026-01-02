Feuerwehr Neumünster

FW Neumünster: Feuer im Keller eines Einfamilienhauses

Neumünster (ots)

Am heutigen Freitag, um 16:40 Uhr, wurde der Löschzug der Berufsfeuerwehr Neumünster sowie die Freiwilligen Feuerwehren Gadeland und Wittorf zu einem gemeldeten Feuer in einem Einfamilienhaus im Stadtteil Gadeland alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren keine Personen mehr im Haus und eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich war sichtbar. Ein Angriffstrupp ging unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Ursache für das Feuer war vermutlich eine brennende Kerze. Insgesamt wurden drei Bewohner des Hauses mit Verdacht auf Rauchgasinhalation rettungsdienstlich versorgt und ins Krankenhaus transportiert. Der Einsatz dauert etwa eineinhalb Stunden.

