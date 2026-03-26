Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro war am späten Mittwochabend die Folge eines Verkehrsunfalls zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr eine 69-jährige Volvo-Fahrerin gegen 22:20 Uhr auf der Ettlinger Allee in Richtung Süden. An der Einmündung zur Nürnberger Straße wollte sie offenbar nach rechts abbiegen und missachtete hierbei das für sie geltende Rotlicht. In der Folge kollidierte sie mit einer heranfahrenden Straßenbahn.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt.

Der Pkw war aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 60.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der betroffene Bahnübergang für etwa 1,5 Stunden gesperrt.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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