Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte sind am Dienstag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bruchsal eingebrochen.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Täter in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr offenbar unbemerkt in das Innere des in der Karlsruher Straße gelegenen Mehrfamilienhauses.

In der Folge drangen die Einbrecher über die Wohnungstür gewaltsam in die Wohnung ein, durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten eine hochwertige Armbanduhr sowie Bargeld.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen zu dem Einbruch werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

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