Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten-Mörsch - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 23.03.2026 "Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbrüchen"

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Wie bereits berichtet, öffneten bislang unbekannte Täter seit dem 15.03.2026 in Rheinstetten-Mörsch offenbar mehrere Fahrzeuge, um aus diesen Wertgegenstände zu entwenden. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei und dem Hinweis einer Zeugin nahmen Polizeibeamte am 26.03.2026 drei junge Männer fest, die sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft befinden.

Die Zeugin erkannte die Tatverdächtigen an der Haltestelle Rösselsbrünnle in Rheinstetten wieder und verständigte die Polizei. Daraufhin konnten die Beschuldigten gegen 15:30 Uhr in einer Straßenbahn vorläufig festgenommen werden. Bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Beamten verschiedene Beweismittel sicher. Hierunter soll sich unter anderem mutmaßliches Diebesgut befinden, das zuvor aus den Fahrzeugen entwendet wurde.

Die Beschuldigten im Alter von 20, 19 und 14 Jahren wurden am Freitag einem Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft gegen die Beschuldigten anordnete.

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