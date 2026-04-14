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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 21-Jähriger mutmaßlich durch Softair-Waffe verletzt
Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

An einer Bushaltestelle in der Haasstraße wurde ein 21-Jähriger aus Groß-Gerau in den frühen Sonntagmorgenstunden (05.04.) gegen 01.30 Uhr vermutlich durch das Projektil einer Softair-Waffe getroffen. Der Mann gab an, dass im Moment der Verletzung ein mit zwei Personen besetzter Roller an ihm vorbeifuhr. Dabei habe mutmaßlich eine der beiden Personen mit einer Softair-Waffe mehrfach auf ihn geschossen und dadurch leicht oberhalb eines Auges verletzt. Nähere Angaben zu den beiden unbekannten Tätern oder zu dem benutzten Roller konnte der 21-Jährige nicht machen.

Da der Roller nach derzeitigen Erkenntnissen bereits zuvor im dortigen Bereich umherfuhr, werden Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt, dem Roller oder den beiden Unbekannten machen können, gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat K43 in Darmstadt unter 06151/969-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thilo Becker
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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